指揮中心近來逐步鬆綁防疫措施，同時掀起防疫保單之亂，引發聯想指揮中心逐步放寬防疫政策是圖利保險公司，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，逐步放寬防疫政策，在保單的理賠條件上，就會逐步隨著的不同政策時間點而有所不同，這樣怎麼有圖利保險公司的疑慮。

鄭運鵬指出，已經簽約的保單，不管是不是防疫保單都應該照合約來，這個部分沒有爭議，每一張保單如果有糾紛，最後還有司法途徑，政府不能為了單方面的利益而故意去改變防疫政策，這部分他認同。

不過，台灣要走向和病毒共存，才能和世界同步，在這樣的前提下，指揮中心逐步放寬防疫管制，是在疫苗接種達一定比例及社區感染狀況無法回頭，所以逐步放寬防疫管制，這波疫情開始，如果還要求隔離14天，我認為是自欺欺人的做法。

鄭運鵬說，如果台灣向大陸一樣嚴格管制，感染人數的確不會快速增加，既然不會增加，就不用大量理賠，難道也是圖利保險公司。

鄭運鵬說，指揮中心逐步放寬，壓低中重症和病逝比例，這是現在的政策，但是會造成確診人數大量增加，也就是可以申請理賠的人數就大量增加，相當程度上反而指揮中心是偏向被保險人。

鄭運鵬強調，既然逐步放寬防疫是政策，當然在保單的理賠條件上，就會隨著不同政策時間點而有所不同，這樣怎麼有圖利保險公司的疑慮？台灣不可能永遠清零，請大家多多思考分析。