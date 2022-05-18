防疫保單理賠、拒保爭議之亂持續延燒，金管會對此說明，保險公司基於風險控管，確實可對被保險人進行評估並決定是否核保，與複保險無關。不過，只要保險公司已核保出單，無論客戶購買多少張防疫保單，就必須依約理賠，沒有複保險條款適用問題。

保險局副局長林志憲說明，防疫保單為定額保險，意即只要保險公司已核保出單，無論客戶買了多少張防疫保單，就必須依約履行理賠責任，沒有複保險條款適用問題。

其次，保險公司在受理民眾投保後，基於風險控管本來就能對被保險人進行綜合評估、決定是否同意核保或拒保，與複保險條款無關。

林志憲指出，社會中許多經濟行為均有賴保險機制輔助，若要求保險公司承擔太多防疫保單風險，將有礙保險公司承保能力，恐對整體市場機制造成影響。

而指揮中心最新措施准許已施打3劑疫苗、篩檢陰性的密切接觸者可選擇0+7天自主管理。針對外傳自選3+4者將不理賠隔離費用，林志憲表示，若跟確診者有密切接觸的同住家人，原則上就是3+4天，現在只是提供選擇，若選擇3+4天就必須回歸契約、理賠隔離費用。

最後，對於陪同隔離者是否理賠隔離費用，林志憲指出回歸保單契約規定，若保單未明列陪同隔離，就沒有理賠問題。林志憲表示，目前仍有7家產險及2家壽險推出的13張疫苗保單、4張防疫保單銷售，但防疫險部分均為承保中重症確診才理賠。