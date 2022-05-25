疫情影響，台東縣太麻里鄉多良火車站自26日起休園至6月1日。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，台東縣太麻里鄉確診人數累計近300人，太麻里鄉公所因此宣布「最美車站」多良火車站自26日起休園7天，未來將視疫情狀況恢復開放，呼籲遊客本周不要前往，以免撲空。園區內的陳姓攤商直呼，近日遊客數銳減僅剩不到2成，根本不知該不該進貨，其他攤販乾脆不營業。

火車緩慢行駛過站，民眾紛紛拿起手機趕緊拍照，受到疫情影響，多良車站來客量明顯減少。位於太麻里鄉的多良車站被譽為「最美火車站」，也是造訪台東必訪景點之一。

多良車站位處的部落中，有多名族人及站內部分攤商陸續染疫，據統計，全鄉累計近300人確診，太麻里鄉公所因此宣布自26日起關閉多良車站7天。負責售票的多良車站員工宋慶珠大嘆，「今年觀光有夠差，去年還沒那麼慘」，她說，從今年4月份起遊客就陸續減少，就連假日也是一樣。

「觀光淡季也沒有現在那麼慘，遊客不到半數，都沒人來，就更別提買氣了」，販賣熱食的陳姓攤商表示，這2個月的遊客數量銳減，平均來客量不到2成，也由於人數減少，攤販不知道該怎麼進貨，有些攤商乾脆關起店門不營業。

據鄉公所統計，多良車站平日約有近1000人次到訪，每逢假日更突破2000人，考量車站空間狹小，遊客駐足的觀景平台面積不到15坪，無法保持戶外1公尺社交距離，恐造成群聚感染風險。

鄉公所表示，部落內陸續傳出確診個案，遊客來自全台各縣市，經開會討論評估後，決定暫停開放，並包含車站內的商店街攤販也全數暫停對外營業，期間自5月26日起休園至6月1日，至於6月1日後是否如期恢復開放，仍視疫情發展再做評估，請遊客見諒。