花蓮豐濱的知名景點月洞遊憩區7名工作人員有4人確診，為提供高服務品質及高標準自主防疫作為，即起自6月20日止休園。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱的知名景點月洞內神祕幽暗，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，且平均溫度約攝氏20度，冬暖夏涼，適合一年四季前往遊憩。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情延燒，花蓮每天新增確診人數居高不下，13鄉鎮市幾乎全數淪陷，其中位在豐濱鄉的知名景點月洞遊憩區7名工作人員已有4人確診，園區為提供高服務品質及高標準自主防疫作為，即起自6月20日止休園。

月洞位於台11線64.5公里處，海拔高約80公尺， 距海岸約800公尺，洞口高約25公尺，洞穴全長約176公尺，是天然的鐘乳石洞穴，造型十分獨特，亦是當地港口部落原住民眼中的一塊淨地；洞中有積水成池大約5公尺，湖水會隨著月亮盈虧而漲落，因此被稱作為「月洞」、「月井」。

月洞內神祕幽暗，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，且洞內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，若想入洞參觀，須由專人駕駛小舟，藉由舟上照明燈光遊賞；月洞平均溫度約攝氏20度，冬暖夏涼，適合一年四季前往遊憩。

由於月洞是花蓮東海岸旅遊經常駐足的遊憩點之一，園區內的7名工作人員，近日已有4人確診，管轄單位豐濱鄉公所為提供高服務品質及高標準自主防疫作為，搭配園區自4月下旬起進行的第2平台整修工程，宣布即起至6月20日止休園。

鄉長江莉婷以資深護理師的經驗向遊客呼籲，施打疫苗提升保護力，疫情期間若有出遊計畫，應提高自身防護的警覺。而鄉公所未來將持續編列經費，逐步改善和優化轄內的遊憩設施和景觀風貌，提供安全和舒適的休閒環境。

豐濱鄉公所指出，月洞遊憩區預計在6月21日重新開園，平時上午9時30分開放入園，售票時間從開園至下午4時20分，視現場遊客人數提前停止售票，每周三、農曆春節除夕及初一、清明節、勞動節、中選會辦理投票日等日，則為園區公休日。