台東縣今日新增549名確診者，501名民眾戶籍或居住地分在台東、48名為外縣市醫院通報，目前縣內有6養護、1身障、2間監所發生群聚事件，監所部分今日無新增。累計確診個案7902名、現管居隔者1594名。

台東縣衛生局目前縣內有6養護、1身障、2間監所發生群聚事件。監所部分今日無新增，目前累計51例（員工12例、受刑人39例）。身障機構今日無新增，目前已累計確診10名（員工4名、住民6名）。養護機構部分，今日新增3確診，皆為接觸者居隔期間陰轉陽，累計確診251名（員工70名、住民181名）。

另外，縣內2起醫院群聚事件，2間醫院相關確診者及密切接觸者持續採取分艙分流措施，其中1家醫院今日定期採檢接觸者於隔離期間發現4人陰轉陽（3病人1員工）。另一間醫院新增1工作人員確診，未來安排相關人員定期採檢及持續執行健康監測如一有症狀立即安排採檢，目前2間醫院累計23例確診（員工7例、病人13例、陪病者3例）。

在校園部分，台東縣今日則新增確診122生、13師，累計共1385生、160師。

台東縣衛生局說明，依中央規定只要為台東縣境內居民，不分是否為原住民族，自今23日起，如「快篩陽性經醫師判讀且醫師無疑義者，即可判定為確診，不須採檢PCR」。

衛生局呼籲鄉親多加利用「健康益友APP或電話撥打台東縣內遠距視訊合約院所」進行判讀，也可請非確診及非居家隔離親友拿著檢驗出陽性試劑（請將試劑上空白處填寫篩檢日期及姓名）及健保卡至可提供判讀院所進行判讀。

如經醫師判讀為確診者，請務必在家中做好隔離避免與家人接觸確實做好7天隔離。全台疫情不斷升溫，縣長饒慶鈴請鄉親做好勤洗手、佩戴口罩等個人防護措施。