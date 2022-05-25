因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，新北市府派員管制疏洪十路以北區域路段及越堤道管制，請民眾提早配合改道。

新北市府也說，因本市突發強降雨，25日17時30分新北市應變中心水災強化三級開設。