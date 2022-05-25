豪雨來襲釀積淹水 二重疏洪道祭管制 19:162022/05/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨來襲 二重疏洪道管制。（新北市水利局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，新北市府派員管制疏洪十路以北區域路段及越堤道管制，請民眾提早配合改道。 新北市府也說，因本市突發強降雨，25日17時30分新北市應變中心水災強化三級開設。 國3北上田寮段砂石車翻覆 緊急封路管制 東港黑鮪季人潮減 業者合推優惠吸客 美國強化圍堵中俄政策 #管制 #豪雨 #二重疏洪道 #新北市府 #來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白沙屯遶境回鑾 烏日警護「粉紅超跑」全程順暢 09:102022/05/25 寶島 上半年雨多偏涼 瓜農：西瓜收成僅去年同期約6成 12:502022/05/17 生活 「類颱風」豪雨狂炸恆春半島 3小時雨量破200毫米 10:532022/05/20 生活 疫後團費漲3-5成 遊日4萬起跳 04:102022/05/25 生活新聞 美國新冠死亡人數 累計破100萬 21:402022/05/17 財經 《國際金融》憂喜參半 歐股淡定 16:192022/05/18 財經 《傳產》前4月土地市場 工業強勢、建地穩定 11:172022/05/21 財經 越晚雨越大！豪雨狂炸16縣市 下波鋒面這天報到 22:112022/05/16 生活 北京疫情防控全面升級 各社區常態核酸檢測24小時關卡管制 22:302022/05/19 兩岸 李秉穎附和「雙北叫不動醫院」 新北市府：傷害醫護情感 15:512022/05/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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