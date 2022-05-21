信義全球資產觀察上市櫃法人土地買賣交易，建地與工業土地交易規模在今年前四個月走勢分歧，工業土地獨走續高，連兩年前四月的交易規模都突破150億元，今年來到159億元，其中桃園為企業購地興建廠房交易規模最大區域；至於建地部分，在無高總價大案交易帶動下，雖然金額規模僅295億元，但觀察交易件數實際卻並未比前兩年同期少，土地市場呈現調節但有需求支撐。

信義全球資產總經理柯宏安表示，工業地產需求穩定，較不受政策影響，值得注意的是，近年原可看見建商加入購置工業土地的行列，但今年前四月尚未看到建商身影，主要需求來自企業自用擴產營運，加上商業模式快速變化下，倉儲物流業者也有強勁購地需求，包括全家、統一、富邦人壽都搶進投資倉儲物流布局。

觀察近三年前四月工業土地交易，2020年交易總金額58億元，主要以新北市交易最多，2021年至2022年則連兩年前四月的工業土地交易皆破150億元，分別是154億元、159億元。其中2021年是以建商買工業土地占最大宗，像京城建設看好南科未來發展，購入仁德區1.69萬坪工業地，另外國揚實業、中和羊毛也買下永寧工業區土地。至於今年前四月，工業土地交易勝過廠房交易，主要需求為傳產製造業，金額最大筆的是南亞塑膠工業以56.4億元買下彰濱工業區土地擴充產能使用。

至於建地市場，2020年與2021年前四月交易金額均破400億元，但今年在央行一連串政策管制，土建融額度限縮、禁紅單、升息等，都讓建商獵地腳步明顯出現觀望放緩，前四月交易金額僅為295億元，不過若看交易件數，今年共37件，其實與去年同期相同，因此規模落差主因就在高總價大案交易。以去年同期來說，最大案為達麗建設以44.2億購入台中高鐵特定區土地，前年則為興富發以83.8億購入台中七期重劃區土地，但今年前四月最大案為國揚實業以25.9億購入高雄凹子底(農16)土地，在區域上則以新北市二重疏洪道兩側附近地區重劃區最多。

信義全球資產總經理柯宏安分析，建地市場在央行管制及營建成本攀高雙重壓力下，建商會有所因應，資金受影響較大的建商可能售地調節，但有實力的建商除伺機接手外，應仍會鎖定重點重劃區、或產權較單純的都更危老重建案，預期短期市場會走觀望遞延但仍具雄厚買盤支撐的調性。至於工業土地市場，也預期仍有三大支撐：一、台商回流的營運擴廠需求，二、政府積極取締違章工廠，企業必須尋找合法用地，三、疫情持續加速宅經濟成長，帶動倉儲物流土地需求。