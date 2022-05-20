英國官方周五公布，四月零售銷售表現意外上揚。但生活成本逐漸升高，消費性支出前景依舊不樂觀。
數據顯示，英國四月零售銷售月增1.4%，表現優於路透調查的月減0.2%；而三月表現為月減1.2%。四月零售銷售數據按年為減少4.9%。
二至四月零售銷售下降0.7%，而一至三月零售銷售則下降0.3%。
然而整體形勢依然疲弱。周五稍早公布的GfK調查顯示，英國五月消費者信心跌到1974年該調查紀錄以來的最低水準。
英國官方周五公布，四月零售銷售表現意外上揚。但生活成本逐漸升高，消費性支出前景依舊不樂觀。
數據顯示，英國四月零售銷售月增1.4%，表現優於路透調查的月減0.2%；而三月表現為月減1.2%。四月零售銷售數據按年為減少4.9%。
二至四月零售銷售下降0.7%，而一至三月零售銷售則下降0.3%。
然而整體形勢依然疲弱。周五稍早公布的GfK調查顯示，英國五月消費者信心跌到1974年該調查紀錄以來的最低水準。
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