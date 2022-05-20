台南市積極建構優質投資環境，美喆國際專注在石塑地板製造業40年，採分散產能、分散市場策略投資台南，2020年3月宣布投資台南，動土打造台南生產基地，今年4月完成工廠登記，投資額33.01億元、可創造413個就業機會，估計年產值約41億元。

台南市長黃偉哲表示，台南每年有4成的產值來自製造業，並擁有3600家傳統產業，許多「隱形冠軍」企業深耕在地已久，可看出製造業為台南市之經濟命脈，傳統產業的引擎如何邁入下一個階段，都需要產官學界的大力協助。期待未來5G垂直場域應用能夠跟傳統價值鏈結合，幫助產業大幅提升競爭力。

台南市政府經發局局長陳凱凌指出，「美喆國際企業股份有限公司」專精於塑膠地磚製造，營運版圖橫跨海峽兩岸，本次因應長期營運發展及分散產能計畫及臺南優質投資環境，打造占地約7800 坪、面積約 1萬3000 坪的自動化廠房，專門生產石塑複合地磚。

石塑複合地磚材質抗震、防水，且能有效降噪，同時更具環保性特點，使消費者安心使用，是產業趨勢。本案投資額33.01億元、創造413個就業機會，估計年產值約41億元。

為讓投資人有感並加速落實投資，台南市政府除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，吸引優質企業投資，同時以一站式招商方式提供投資人專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題。(品觀點記者張雅雲/台南報導)