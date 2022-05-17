據美國疾病管制預防中心（CDC）旗下國家衛生統計中心（NCHS）統計，新冠肺炎疫情爆發兩年多來，美國新冠死亡人數16日突破100萬大關，相當於336天遭遇911恐攻的死亡人數，也等於美國南北戰爭和二次大戰死亡人數合計。