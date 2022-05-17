美國新冠死亡人數 單日破100萬 21:402022/05/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國疾病管制預防中心（CDC）旗下國家衛生統計中心（NCHS）統計，新冠肺炎疫情爆發兩年多來，美國新冠死亡人數16日突破100萬大關，相當於336天遭遇911恐攻的死亡人數，也等於美國南北戰爭和二次大戰死亡人數合計。 陸3月減持美債152億美元 連續第4個月減持 中國重返海洋強國 長照機構致死率1％ 陳時中：守得還不錯 #美國 #新冠死亡人數 #死亡人數 #單日 #疾病管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟進中國 美與東協建全面戰略夥伴 04:102022/05/17 產業特刊 美國長老教會槍擊案 蘇貞昌：任何分歧不該成為殺人藉口 13:282022/05/17 政治 國戰會論壇》美援烏M777上陣 神劍彈更厲害（羅慶生） 00:022022/05/17 海納百川 《國際產業》美國嬰兒奶粉大缺貨 雀巢加速空運供應 17:292022/05/17 財經 若有接種疫苗 研究：近32萬美國人不會染疫死亡 16:122022/05/17 國際 《國際產業》美國商會：陸嚴格封控將阻礙外商投資 12:582022/05/17 財經 立凱電與美系公司 簽署生產授權備忘錄 17:182022/05/17 財經 美國防企業與陸聯繫有嚴重風險 陸專家：不必要聯想 10:042022/05/17 兩岸 《國際社會》5~11歲兒童打輝瑞/BNT加強針 傳美FDA最快周二批准 14:182022/05/17 財經 《電子零件》立凱-KY攜手美企 簽磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄 17:092022/05/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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