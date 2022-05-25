鋒面來襲，東勢處籲遊客勿上山，圖為之前大雪山林道清理水溝畫面。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

今日起受鋒面影響，中央氣象局已發布中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請民眾多加注意。東勢林區管理處提醒民眾，持續性大雨易造成山區道路坍方、落石及樹木倒塌等災害發生，應隨時留意氣候狀況，暫勿前往山區，以維護自身安全。

時序漸漸進入天氣多變、豪大雨好發的季節，短時間的強降雨，常造成該處轄屬大雪山、八仙山林道通行受阻，為避免林木、石塊因強降雨的沖刷而滑落，影響交通及保護行車安全。

東勢林區管理處指出，除平時即積極巡查外，已加強轄區林道危木處理、林道邊溝落葉及碎石清理等種種預防性的整備作為，以保障用路人的安全。

為進行預防性管制，東勢林區管理處將依據「林務局林道管制執行要點」並配合台中市政府災害應變中心，落實執行風災期間各項警戒區域管制措施，於大雪山林道15K、八仙山林道0K起進行人車管制，請民眾務必注意公告及配合管制措施，儘速離開山區，以維護安全。

東勢林區管理處呼籲民眾行經山區道路請勿逗留，隨時提高警覺，若中央氣象局已發布豪大雨特報時，請勿再前往山區旅遊，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。最新資訊請上：山林悠遊網 https://recreation.forest.gov.tw/或林務局東勢林區管理處網站 https://dongshih.forest.gov.tw/查詢。