今日起受鋒面影響，中央氣象局已發布中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請民眾多加注意。東勢林區管理處提醒民眾，持續性大雨易造成山區道路坍方、落石及樹木倒塌等災害發生，應隨時留意氣候狀況，暫勿前往山區，以維護自身安全。
時序漸漸進入天氣多變、豪大雨好發的季節，短時間的強降雨，常造成該處轄屬大雪山、八仙山林道通行受阻，為避免林木、石塊因強降雨的沖刷而滑落，影響交通及保護行車安全。
東勢林區管理處指出，除平時即積極巡查外，已加強轄區林道危木處理、林道邊溝落葉及碎石清理等種種預防性的整備作為，以保障用路人的安全。
為進行預防性管制，東勢林區管理處將依據「林務局林道管制執行要點」並配合台中市政府災害應變中心，落實執行風災期間各項警戒區域管制措施，於大雪山林道15K、八仙山林道0K起進行人車管制，請民眾務必注意公告及配合管制措施，儘速離開山區，以維護安全。
東勢林區管理處呼籲民眾行經山區道路請勿逗留，隨時提高警覺，若中央氣象局已發布豪大雨特報時，請勿再前往山區旅遊，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。最新資訊請上：山林悠遊網 https://recreation.forest.gov.tw/或林務局東勢林區管理處網站 https://dongshih.forest.gov.tw/查詢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。