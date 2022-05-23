大武山山林教育中心動工典禮，族人以隆重儀式，期代傳統領域能有全新面貌呈現。（林和生攝）

受到疫情影響無法出國，使得近幾年登山人口激增，連帶也導致山難事件頻傳，屏東縣政府23日以舊泰武國小閒置校舍，著手打造成為排灣族聖山大武山的山林教育中心，未來可望成為山域響導專業人員、山林志工訓練場，更是進入北大武山的重要生態文化基地。

莫拉克風災後，泰武部落族人集體搬遷至吾拉魯滋永久屋定居，屏東縣長潘孟安表示，族人雖搬至外人眼中的「高級住宅區」，但仍常會想念起山上的家，泰武鄉公所曾提出大武山山林教育中心構想，眾人討論後決定著手規畫。

潘孟安坦言，公部門能幫忙的，就是讓資源挹注，改善部落環境、設施、充實相關設備，後續能否成功關鍵，就要靠部落族人組成的在地組織，串聯更多年輕人一起投入；未來可望把這山林知識產業及豐厚原民文化、好喝屏東咖啡、串連185縣道每個原住民部落，讓更多人進到這場域內，認識排灣族聖山。

工程案監造建築師林存城表示，登山前進基地營工程分兩期施作，第一期包括全區水土保持、排水、行政大樓拆除、碎石鋪面的停車空間、教學大樓屋頂防漏、親子戶外探索教育場地、全區照明等；第二期則是教學大樓建物強化、廁所整修、廚房整備、教室空間改善。

屏縣府原民處長顏成仁表示，政府推廣親近山林政策有成，未來期待透過建置舊泰武登山前進基地營，不但可讓民眾懂得尊重且親近山林，不誤入族人私有土地，更能將原民生態智慧傳承給下一代，甚至吸引年輕一輩族人返鄉就業，那將會是傳統部落最美的風景。