南山截水溝「山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程－第四標」上午舉行完工典禮，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌均出席。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕視察新闢的橋梁。（陳淑娥攝）

為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，中央與地方合作分3期執行「南山截水溝計畫」，第二期上游延伸段新闢橋梁第四標23日完工，兩座橋梁命名為向上一橋及向上二橋。市長盧秀燕指出，山腳排水上游延伸段工程已告一段落，預計年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後一併通水，將大幅改善淹水之苦。

南山截水溝計畫的「山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程－第四標」上午舉行完工祈福典禮，包括市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌均出席，兩人雖分坐兩側，中間隔一條通道，但不論祈福或剪綵儀式時，雙方均比鄰而站，經常低頭閒聊，互動較以往熱絡頻繁。另外，包括副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀也共襄盛舉。

市長盧秀燕指出，胡志強市長時期核定預算50億元，再來歷經林佳龍時期，到她任內都非常支持，一棒一棒接著做，小時候自己也身受淹水之苦，治水相當重要也很困難，不僅經費規模大且工程也不簡單做，這兩座花費1.3億元，感謝中央給3000萬元，從2014年起至今年底，南山截水溝的大計畫將會全部完成。

副院長蔡其昌表示，從前市長胡志強2014年提出計畫，到2016年是最困難的，中央核定50億元預算，由中央出40億，地方出10億，把南山截水溝完成，這是最後一段，就宣告完成了，地方建設不分黨派及藍綠，非常開心解決海線淹水之苦。

為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，中央與地方合作分3期執行「南山截水溝計畫」，總長度約9.4公里，一、二期下游拓寬段及上游延伸段已陸續完工。

南山截水溝全部工程完成後，可將上游山洪截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，有效分擔整體流域排洪壓力，改善367公頃淹水地區，可造福約1萬9000人，治本解決海線近半世紀以來的淹水問題。