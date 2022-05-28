雲林縣北港朝天宮2塊日本總督匾額，記錄日據時代宗教歷史。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮近日利用疫情期間整理廟內匾額資料，其中2塊日本總督的匾額引發討論，廟方導覽人員紀雅博28日表示第5代、第13代日本總督分別贈匾，日據時代日本官方打壓台灣宗教信仰，但對於媽祖信仰比較認同，不過總督送匾情況相當罕見，將加以記錄供後人參考研究。

北港朝天宮建廟300餘年，各界贈匾眾多，歷史最悠久的為清雍正皇帝御筆「神昭海表」，以及最廣為人知的清光緒皇帝御筆「慈雲灑潤」，最近廟方整理廟內匾額，導覽人員紀雅博特別提及日本2名總督致贈的「享于克誠」與「神恩浩蕩」匾額，訴說一段少為人知的歷史典故。

紀雅博表示，「享于克誠」匾額是於大正2年間，由第5任台灣總督佐久間左馬太所敬立，當時其家人來台居住水土不服，就醫也沒有起色，後來參拜北港朝天宮媽祖後才得以康復。

「神恩浩蕩」匾額由第13代台灣總督石塚英藏，約於昭和5年敬立，同樣也是家人身體不適，求助媽祖後獲得改善。

紀雅博說，日據時代為了控制百姓思想，很多台灣信仰都被日本人打壓，但對於媽祖信仰比較認同，因此不僅沒有禁止，總督還前來參拜獻匾。當時有很多被禁的宗教神尊，還拿到媽祖廟藏起來，待日本人離開後才重新迎神供奉。

紀雅博指出，2塊日本總督贈送的匾額掛懸於朝天宮聖父母殿，聖父母殿於1995年發生火災，2塊匾額付之一炬，幸好廟方在火災前已將廟內所有匾額拍照、拓印存檔，才能得以重製再現，留予後人持續研究。