「Follow me」藝起來公益表演團隊創辦人胡麗雲，榮獲111年度新北市板橋區模範母親代表，因疫情緣故未舉辦公開表揚，板橋區長范姜坤火今（4）日親自將匾額等送達胡家，胡麗雲則將這份榮譽轉獻給高齡94歲的母親，表示今日有任何成就，全是受到母親深刻的影響。

胡麗雲說，感謝母親的辛勞栽培和言教身教的影響，母親在年輕時喜歡幫助別人，她從旁一點一滴學習，讓她後來帶著女兒長期從事行善公益。

胡麗雲在一對雙胞胎女兒就讀國立台灣戲曲學院時，就常帶著女兒和他們的同學趁假日環島公益演出，讓這群年輕人連續獲得保德信第19、20屆全國青少年志工貢獻獎，並入圍勵馨基金會女兒獎，也到花蓮黎明教養院義演，最遠還去外島馬祖回饋鄉親。

疫情期間Follow me藝起來公益表演團隊暫停所有表演，團隊轉做食物銀行，捐血、募集物資，上山為老農修繕房屋等，種種義行活動，透過網路傳媒報導。

板橋區長范姜坤火親臨道賀外，新北市議員劉美芳與國際中山之友會理事長趙家珩也到家中致意。胡麗雲將這些禮物和榮耀轉獻給94歲的母親，年事已高的母親雖已失智，但仍感覺相當開心，胡麗雲說這是她這生收到的最好母親節禮物。