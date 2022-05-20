台積電35週年杯網路上價格炒到2000元。（圖／翻攝蝦皮購物）

台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，因適逢35周年星巴克為該公司員工客製「TSMC 35週年紀念杯」紀念杯，目前有員工在網路上轉售，在網路平台上最高價格開到2000元，但還是有人買單，顯見這款聯名杯很搶手。也引發網友議論，有人表示該款紀念杯一個原價600元，感嘆台積電前陣子股價跌跌不休，何時才能重返600元大關？引起其他股民共鳴。

這款紀念杯的杯身設計有晶圓線路與晶片，顏色為寶藍色且印有TSMC字樣，綜合媒體報導，傳出台積電將送給每位員工一個紀念杯，年初時率先開出2千個名額抽籤發放，其餘的將在6月底前到貨。該款紀念杯僅限在台積電各廠內的星巴克門市購買，員工也可以預購送給親友，一個原價600元。

不少台積員工在網路出售紀念杯，有的預售價賣到8百多元、1千元，現貨價更喊到2千元，就算如此，還是有人買單，顯見這款聯名杯很受青睞。

有股民表示「比較關心股價何時才能重返600元大關」；更有自稱是台積電工程師的人表示「看到就喝不下去，連回家喝個水都要看到晶片...」。其他網友則說，「台灣價值買起來」、「應該鑲一個台GG的晶片在上面的」、「買不起台積電股票，買個杯子來過過癮也是可以的」、「其實我會想買，去年因為買台積電賺不少，買來做紀念也不錯」、「好適合送外國友人」；卻也有人說不會想買，紛紛表示「感覺很像浴室磁磚」、「除了醜沒第二個字能形容」、「品味堪慮」。

台積電今(20)日股價反彈，終場上漲8元收在530元。外傳台積電可能投資新加坡設廠，公司則回應「不排除任何可能性，目前尚無具體計畫」，國外分析師則認為新投資可望帶動台積電股價走勢。