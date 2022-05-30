疫情衝擊老幼福利服務，雲林縣口湖鄉成立社區型柑仔店籌募經費。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉社區發展協會為照顧蚵寮社區老人與兒童，20餘年前陸續開辦免費兒童課輔學堂與老人樂齡中心，近2年因疫情影響捐款大減，為讓老幼的學習與餐點不縮水，決定開設社區型柑仔店，協會30日表示蚵寮地區沒有柑仔店，社區型柑仔店不僅方便村民採購，盈餘還可作為社區基金，一舉兩得。

蚵寮社區因年輕人口外流，老人、兒童比率偏高，隔代教養相當多，有些孩子下課後在外遊蕩，當時擔任村長的陳玉釵看了很不忍，自掏腰包成立免費兒童課輔學堂，至今已逾20年，嘉惠上千名兒童，無私奉獻受到社會關注，紛紛捐助經費與物資。

10餘年前陳玉釵再開辦樂齡中心，安排各種學習課程與用餐服務，免費服務社區老人家，讓老幼都能獲得照顧。

但2年多前疫情爆發後，捐助經費與物資大幅減少，為讓老幼的照顧不至中斷，特別成立「口湖鄉社區產業生態發展協會」，由農委會水保局綠色計畫贊助經費，開設社區型柑仔店「阿釵柑仔店」，藉此增加收入作為老幼照護經費。

擔任協會總幹事的陳玉釵表示，公部門雖有補助樂齡中心與課輔學堂經費，但仍不夠開銷，社區型柑仔店的營收可以增加一些經費，讓老幼吃得更好、有更多的學習課程，目前柑仔店已準備就緒，預計6月正式營運。

協會理事長林東言指出，蚵寮社區沒有菜市場，原本有1家柑仔店，今年初停業後，民眾只能向流動式雜貨車買食材、日常用品，或騎機車、開車前往2、3公里外的口湖市區採買，有了社區型柑仔店，買東西將更方便，也讓老幼服務能夠永續下去。