過去三個月內，羅東博愛醫院全力配合中央跟宜蘭縣政府指揮中心的政策，不僅擴增社區篩檢站及擴充全縣疫苗施打量，更承載縣內防疫專責住院病房及重症照護的需求。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國內COVID-19疫情嚴峻，5月開始本土確診個案數破萬，宜蘭縣醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院宣布，院內同仁除既有的端午節獎金，另加發「防疫慰勞獎金」每人1萬元，感謝全體同仁在防疫期間的犧牲與奉獻，並在6月5日發放完畢。

過去三個月內，羅東博愛醫院全力配合中央跟宜蘭縣政府指揮中心的政策，不僅擴增社區篩檢站及擴充全縣疫苗施打量，更承載縣內防疫專責住院病房及重症照護的需求，開設了宜蘭縣最多量的專責防疫病床、專責加護病床及專責兒科加護病床。

還在疫情嚴峻期間完成多例確診孕婦的生產照護、確診患者的緊急手術，甚至葉克膜的加護照護；除外，在嚴重影響臨床醫療業務的狀況下，一般必要醫療及重症緊急醫療如腦中風、心肌梗塞、重大外傷的緊急救護仍維持正常運作。

醫護團隊雖隨時抱持著染疫的心理準備，但也同時擔心染疫後的家人安危，在選擇犧牲與放不下家人的兩難中，仍挺身站在醫療第一線，持續關懷、照顧人群，肩負縣內急重症送醫院及健康照護樞紐的社會責任。

今年基金會藉著端午節前夕，將原本要發放的佳節禮金，再每個人加碼1萬的慰勞獎金，基金會執行長許豪也指出，去年的防疫戰才剛開始，發放獎金是為了振奮同仁士氣，讓大家安心過節，但今年疫情呈現白熱化，顯見困難重重，卻見同仁透支自己、盡心盡力抗疫，深深感動。

許豪也表示，感謝院內同仁能將這幾年抗疫的經驗內化為自身的沉澱、修練與反思，最終達到「真心利他、進而真正回饋自己」的理想境界，期盼盡快度過艱困的防疫難關，共同守護宜蘭縣的健康、安全。