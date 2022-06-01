國內疫情仍然嚴峻，部分民眾搶購清冠一號導致全台大缺貨，桃園市長鄭文燦1日參訪勝昌製藥廠，該廠也是取得台灣清冠一號臨時藥證生產製造的中藥廠，廠方強調，已提升最大產能盡力紓解國內疫情藥品荒，鄭文燦則說，桃園市公費中醫診所台灣清冠一號用藥供應無虞，鼓勵中醫師在線上診療時若有需要可開立處方箋使用。

勝昌製藥在疫情期間多次與桃園市政府合作防疫，包含致贈清潔皂給全市公私立高國中小學及市立幼兒園學生，也捐贈部立桃園醫院500份中藥防疫茶、1000罐台灣清冠一號。廠方說，在藥材庫存充足的情況下，勝昌台灣清冠一號產能每月可安排20批，共計7200公斤，其中80％供應台灣市場，只保留1批供應國外市場。由於目前確診人數多，確診者可先透過衛福部「健康益友」APP，查詢備有台灣清冠一號的中醫診所，並呼籲未確診的民眾不需囤積，將藥物保留給確診者使用。

鄭文燦說，台灣清冠一號是對抗輕症轉重症非常好的中藥處方，希望勝昌製藥與桃園市有更多的合作，主要是清冠一號可以使用在所有年齡層，目前抗病毒藥物要在12歲以上才能開立，尤其是使用在65歲以上，其他年齡層並無優先開立抗病毒藥物，所以台灣清冠一號值得讓中醫師在線上診療時當作處方箋來開立。