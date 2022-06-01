今年以來科技股面臨漲多回檔以及評價面偏貴之修正，特別是半導體族群更是重災區。富邦台灣半導體（00892）ETF經理人陳靜如表示，電子指數本益比已低於過去10年平均，且新科技離不開半導體概念下，從長期投資的角度說，目前台灣半導體產業正是分批逢低布局好時點。

今年半導體族群股價下跌幅度較大盤深，在整體獲利仍成長的狀況下，陳靜如認為，主要來自評價面下修，從部分公司法說會釋出樂觀展望，但股價仍然下跌也可以見到端倪。2020年新冠疫情爆發後，聯準會（Fed）啟動前所未有的量化寬鬆政策，Fed資產負債表規模由疫情前的4兆美元不到，擴張到超過8兆美元。

在資金充沛下，股市評價都大幅上揚。但今年Fed貨幣政策轉為緊縮，對股市評價通常產生下修的效果，尤其針對本益（PE）比較高的科技相關個股更為明顯。以台股電子指數來看，PE從去年底超過18倍，下修到近期已來到接近13倍，不但低於2020年3月疫情爆發初期水準外，更也已低於過去10年平均。

不過，陳靜如仍然看好半導體產業長期的發展，包括新科技的應用、晶片含量的提升。這主要著眼於，自從蘋果發表第一代智慧型手機開始，我們已經處在一個新科技的世界，而新科技只會不斷推進（如電動車、HPC、AI、IoT等），而這些新科技的應用，都離不開半導體。此外，台積電法說會不只一次提到，隨著新科技的發展，晶片含量將明顯增加，這都是未來半導體產業發展的動能。

陳靜如進一步指出，半導體產業在2021年展現出驚人的成長動能，受惠新興科技的蓬勃發展，帶動矽晶圓強勁需求，以致於矽晶圓出貨量在2021年創下新紀錄，而半導體製造設備也伴隨著成長態勢。根據SEMI報告顯示，2021年製造設備銷售總額突破1,020億美元的規模，相較2020年成長44％，再次創高。

她說，雖然當年因疫情爆發，飽受供應鏈中斷之苦，各家廠商開始進行結構性改變，試圖提高供應鏈靈活性及多元性，但尚未完成改變時又受到俄烏戰爭以及中國疫情爆發等問題，今年半導體的成長道路再次顛簸，但其實成長動能尚未達到瓶頸。

根據SEMI報告顯示，受益於先進技術投資及記憶體設備支出，今年的晶圓廠、測試及封裝設備仍維持正成長，整體製造設備銷售總額預計將來到1,140億美元，相較去年成長11.7％。

半導體產業是否形成一個完整聚落，是產業發展的重點要素之一。而台灣有非常完整的半導體產業鏈，除台積電外外，有眾多具國際競爭力的上中下游半導體公司。在半導體製造技術世界第一的台積電為首下，台灣半導體產業可說是蓬勃發展。

為了讓指數較為均衡的參與這些半導體公司股價表現，富邦台灣半導體ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，指數編製的特色之一，是除了最大權重股台積電外，其他成分股權重上限設為6％，採用較為分散的方式分配權重，主要原因是若單純以市值大小分配權重，容易產生權重集中在少數公司上。

富邦投信指出，觀察目前市場上的半導體ETF，持續掀起散戶申購熱潮，半導體股價愈跌、但包括富邦台灣半導體等國內3檔半導體ETF，總受益人數則逐月增加，截至4月底已正式突破30萬大關。