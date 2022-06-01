市場關注聯準會政策動向、本周美國非農就業報告人數，美國債息走高，美國5月消費者信心指數下滑至106.4點，標普能源股受俄國恐暫退OPEC+而轉跌，重量級科技股漲跌互見，周二美股四大指數均墨。台股6月首日開跌88.86點報16718.91點，隨後大跌157.86點，來到16649.91點，暫失守16700關卡，仍守穩月線，而受電子回穩、貨櫃破風，台股盤中大幅收斂跌幅，一度翻紅觸及16811.04、漲3.27點。

周三上午10:45左右，加權指數下跌23.27點或0.14%，報16784.5點；櫃檯指數上漲1.81點或0.89%，報204.29點。

台股周二ADR全漲，台積電ADR漲1.63%，日月光ADR漲近1%。權值股台積電(2330)開跌10元報550元，最低下跌12元觸及548元，盤中下跌0.89%或5元，報555元當日最高；聯電(2303)也開低翻紅走揚，回穩走勢。董事長劉揚偉在股東會上為股價抱屈的鴻海(2317)也翻紅強漲逾2%，衝上去年7月21日以來十個半月新高價，帶動鴻家軍如台揚(2314)、廣宇(2328)、正達(3149)、榮創(3437)、群創(3481)、位速(3508)、天鈺(4961)、訊芯-KY(6451)等跟漲約2%，其中天鈺更衝上202元，重返200整數關卡。

高價股方面，股王矽力-KY(6415)開低於盤下震盪，仍守住3000元關卡，股后信驊(5274)也翻紅無力。聯發科(2454)開盤一度失守900元關，隨後翻紅、整數關卡失而復得，早盤最高達912元。譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)漲近3%，祥碩(5269)則漲多拉回平盤。

貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)漲約2%，航運股開高撐盤，但成交占比失守一成。華新(1605)6月盤價不鏽鋼300系列調降，但啟動大投資爭霸不銹鋼龍頭，股價強飆半根漲停，帶動電纜漲逾3%，居上市漲幅第一。電子通路、電機、其他電子、觀光類指也都漲逾1%。電子、半導體、鋼鐵、金融均黯淡，其中百貨跌近3%最重。

隨著大盤成功站穩月線，且進入6月股東會旺季持續，基本面佳、展望良好、營運成長性高的產業與個股，有望走一波股東會行情。本土法人指出，美國聯準會6月和7月各升息2碼幅度已為市場接受，加上大陸上海地區解封，且外資籌碼面有利多方，若台股量能持續加溫擴增至2500億元以上，可望上攻季線反壓。