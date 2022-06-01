大型兒童接種站嘸人醫護空等 柯文哲嘆：人力要節省使用

中央在中正紀念堂規畫兒童BNT大型接種站，1日開打，台北榮總動員80名醫護人員到場，結果一上午只來2、300人，不少醫護人員在旁枯等。台北市長柯文哲嘆了一聲表示，醫療人力要節省使用，不要讓人覺得做這些事沒意義。

北市5至11歲兒童疫苗預計在4日完成接種，覆蓋率可達到52.67％，中正紀念堂大型接種站上午僅2、300人，北榮動員了80名醫護人員到場，但很多人在空等。

柯文哲今午視察校園疫苗接種時表示，設了就設了，沒必要再講，醫療人力要節省使用，這是每個人觀點不一樣，他是醫界出身，叫醫護人員做還是會做啦，但心裡會不爽，何必讓第一線人員到這裡不知道幹什麼，這也是他當市長這麼多年的經驗，其實公務員不怕累，不要讓人覺得做這些事沒意義，所以人力要節省使用。

柯文哲指出，每次說要解決台灣問題，可以先參考其他國家，特別有去查歐美國家，沒有一個超過50％，台灣打到50％算是高，新加坡達77％，其他像是美國30％、加拿大40％、歐盟35％，疫苗也是要家長同意，盡量呼籲但給家長決定，畢竟台灣還是民主國家。

副市長蔡炳坤說，市府有向北榮聯繫，建議醫護人力不要浪費，既然已經出了人力，沒人來接種也不好，改成分兒童和成人2線施打BNT，可降低人力浪費。