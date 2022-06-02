本土疫情有南升北降趨勢，台南市議員李啟維今天質詢，提到新北2歲男童「恩恩」因確診引發腦炎重症死亡，男童家長打電話等81分鐘才等到救護車，希望市府引以為鑑。衛生局長許以霖表示，台南1周內將進入疫情高峰期，醫療量能都已做好準備，市長黃偉哲說，台南絕不容發生新北「恩恩」事件。

許以霖說明，今年Omicron病毒株都是以輕症為主，約99.7％是輕症或無症狀，目前最重要的是，台南即將要進入疫情高峰期，預計有10％人口會染疫，台南市目前染疫人口是5.8％，到達10％就到了頂點，然後會慢慢往下降。

他說，預期這1周內會達到疫情高原期，這一周疫情將很嚴峻。目前台南市醫療院所都已準備面對這波疫情的挑戰，減低疫情衝擊。黃偉哲也說，台南目前已擴增防疫專線電話到309線，新北「恩恩」事件，市府會引以為鑑，台南絕不容發生新北「恩恩」事件。

市議員郭鴻儀今天質詢時，提到台南防疫做得還不錯，但防疫表現卻被評為六都吊車尾、敬陪末座，他替市長黃偉哲抱屈「這對你很不公平」。黃偉哲說，做這份民調者有解釋，因台南確診最少、確診比例低，新聞也少，跟全台相比，聲量也少，如果真是這樣的話，他寧願聲量維持最低。