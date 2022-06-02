台南晶英酒店為響應台南市政府觀光旅遊局所成立的「復原者聯盟」，暖心款待疫後康復者，即日起至6月30日推出祈運養生「初夏舒心」住房專案，入住寬敞16坪小西門套房，可品嚐由港籍行政總主廚盧偉強嚴選頂級中藥材、燉煮象徵否極泰來的豬腳麵線，另外贈送強身健體、能夠補足元氣的黃金蟲草鮑魚雞湯禮盒。此外，更聯名在地抗菌專家-歐銀，提供抗菌率高達99.9％的「銀離子抗菌液」守護旅客健康，專案兩人成行不含早餐5,999元起，來趟放鬆悠閒之旅，慰勞齊心抗疫辛苦的家人，於官網訂房加購高鐵再享車票7折優惠。

隨著疫後康復者數量日增，為了體恤病人養病與家人悉心照料期間，無時無刻需以謹慎心態面對，台南晶英貼心規畫兩天一夜「初夏舒心」放鬆輕旅行專案，入住寬敞的套房房型享受度假氛圍，每房贈送兩碗由港籍行政總主廚發揮煲湯專才烹煮的豬腳麵線，根據台灣民間習俗，吃豬腳麵線除了祝壽另有洗塵的用意，凡生活上遭遇不順或是生病，吃上一碗期許能將厄運化無，順勢轉運。主廚將富有膠質的豬肘，加入紅棗、枸杞、川芎、當歸、黃耆等中藥材清燉，外皮Q彈、肉質口感軟嫩，搭配象徵長壽的麵線，希望用在地滿滿的人情味，開啟疫後健康新生活。

除了祈福帶來好運，台南晶英另外準備「黃金蟲草鮑魚雞湯」常溫禮盒(原價1,500元)要幫康復者滋補強身，嚴選營養素豐富的台灣烏骨雞種，搭配鮑魚、美白菇、南美貝、巴西蘑菇與黃金蟲草等食材熬煮，湯頭清香溫潤，肉質鮮嫩多汁，旅遊結束即可帶回家與家人共享這份暖心好禮。展現台南人好客之道不僅如此，隨專案每房還附贈乙瓶防疫明星商品「歐銀」銀離子抗菌液，運用來自於天然礦物元素破壞細胞膜與細菌組織，而當細菌失去活性後，銀離子能持續存在，進而達到持久的抑菌效果，加上產品pH值溫和不刺激，成人和兒童皆可安心使用，近期更是榮獲SNQ國家品質防疫類標章成為台南防疫之星，也讓台南晶英決定攜手歐銀，打造更安心舒適的旅宿環境。