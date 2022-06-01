金門縣工商發展投資策進會和金門縣中小企業服務中心將於6／10下午13：30~17：30在台開風獅爺廣場3樓卡士達創業加油站舉辦以金門縣旅宿業「放眼疫後市場‧善用數位行銷」為主題的座談會，邀請專家就活化數位經營及行銷技巧開講。

縣工策會指出，此次活動邀請國際訂房平台AGODA資深區域經理蔡仲華、旅電創辦人劉民翎、知名部落客安雅(林詠如)與溫蒂、金門珠山娜一家民宿負責人鄭秀娜等講師分享國際行銷及網路數位行銷的各種技巧，希望透過國際訂房網實務及數位行銷運用技巧、旅遊附加價值與共享經濟、KOL部落客導流、旅宿業國際行銷等程課分享，並藉由產、官、學的資源的合作，導入數位趨勢經營理念，增加數位經營方式和強化行銷技巧。

活動人數上限為50名，即日起開放線上報名，額滿為止。更多活動詳細資訊可上工策會官方粉絲團：金門縣工商策進會idipc 加入LINE好友或電洽工策會：082-324927。