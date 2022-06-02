美股四大指數1日同步下跌，台股今（2）日在16,600點盤下震盪，不過，受惠於未來解封題材激勵，上市觀光股一枝獨秀大漲，盤中一度攻上99.78點，蓄勢向百點大關叩關，盤面上新天地（8940）率先攻上漲停，鳳凰（5706）、雄獅（2731）、六福（2705）等都大漲超過半根漲停，整體漲勢強。

近期各國已陸續解封，國內經歷「與病毒共存」後，未來也可望朝解封之路走，配合即將進入暑假旺季，將帶動內需觀光及出國旅遊的商機，觀光飯店及旅遊股今天整體表現亮眼，觀光類股指數一度逼近百點大關，至近午盤成交值已達35億多元，較昨天全場17億多元增加1倍，市場人氣攀升。

在個股表現方面，新天地挾低價優勢，在特定買盤拉抬下，股價率先攻上漲停，鳳凰、六福、雄獅等都大漲6～8％以上，夏都也上揚逾半根漲停，華園、八方雲集、第一店、晶華、王品、寒舍及美食-KY等，股價也同步上漲1～3％以上。