雖然4月以來大陸防疫封控措施使供應鏈與物流受到影響，臻鼎-KY(4958)積極因應並彈性調度，今年整體營運展望仍樂觀看待，臻鼎-KY表示，全年合併營收與稅後盈餘達到雙位數成長的目標深具信心。

臻鼎-KY今天舉行股東會，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，110年是艱難且不平穩的一年，受到新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈大亂，各項費用高漲，連帶也使得原物料價格飆漲，然而即使在這樣嚴峻環境下，得益於One ZDT一站式購足策略的推進，四大產品線業務全面爆發，軟板、硬板、IC載板、HDI、MSAP等產品都展現出強勁的成長力道，且公司也有不少新產品加入，如：電池軟板、Mini LED超薄HDI等，推升集團合併營收達新台幣1550.22億元，較前一年增加18.09%，再創歷年新高，營收增加幅度高於過往水準；合併稅後淨利為136.94億元，歸屬於母公司之合併稅後淨利為96.51億元，較前一年增加19%，每股盈餘為14.49元，歸屬母公司每股盈餘為10.21元。

由於長期佈局與各項策略的順利推進，臻鼎-KY幾項產品都已取得不錯的成績，軟板持續位居世界領先的地位，份額約佔全球30%；MSAP也名列前矛，良率居世界第一；去年初期Mini LED超薄HDI在全體員工共同努力下，產能迅速提升，領先全球；IC載板去年更成長100%。

去年臻鼎-KY有四個園區同時動工建廠，包括：台灣高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組的組裝生產線、深圳禮鼎園區投資IC載板(ABF)產品、淮安第三園區投資高階HDI/MSAP、秦皇島禮鼎園區投資IC載板(BT)等；印度廠經過兩年耕耘，也已在去年12月24日正式量產，過程雖然幾經波折，但為了長期永續的發展，印度據點的佈局也極具必要性。雖然印度目前的客觀條件上對投資發展還存在諸多限制，但未來將是很好的市場，因此公司秉持穩扎穩打不躁進的態度，持續向前邁進。

臻鼎-KY表示，公司這幾年除持續深耕軟板業務外，也陸續跨足高階HDI、AnyLayer、MSAP、CSP、BGA等，產品從傳統PC、網通到伺服器、汽車，未來還會再走入航太、醫療等利基型領域，以目前客戶訂單、庫存、需求等方面來看，公司營運表現仍會持續成長，且5G帶動的換機潮、遠距辦公等需求仍在，以及持續布局的各項應用，如客戶新產品、汽車、工業電腦、資料中心等，均為集團營運持續挹注動能。