汽車飾板零件廠廣華-KY（1338）30日召開股東會，通過去年度財報與盈餘分配案，配息2.5元，以30日收盤價55.50元計，現金殖利率達4.5％。

廣華去年合併營收73.15億元、年增18.62％，稅後歸屬於母公司淨利3.39億元、年增15.13％，EPS達4.04元。

廣華-KY表示，去年三大日系、歐美系、自主品牌車廠的營收比重分別為64.14％、18.46％、16.07％，其中自主品牌車廠客戶占比較2020年的8.31％大幅增加，加上自主品牌車廠的訂單主要針對公司相關環保製程的新產品拉貨動能較為強勁，催動廣華毛利表現較佳的環保乾式轉印產品業績持續增加，因此，在產品結構優化且成本、嚴控各項費用支出等策略執行下，去年營業毛利率、營業利益率仍分別站穩21.05％、3.47％。

廣華並指出，考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，經全體出席股東通過，配發現金股息2.5元，配發率達61.9。此外，廣鏵去年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）、純益率分別達5.33％、3.51％、4.79％，皆較前一年同期增加。

展望今年，廣華指出，仍謹慎看待國際局勢變化與疫情嚴控對供應鏈的影響，雖目前中國大陸部分地區仍處動態清零階段，使得廣華部分新車款訂單有出貨遞延現象，隨著疫情趨緩解封在望，再加上大陸有望推出消費刺激政策驅動新車銷售市場回溫，將有助品牌車廠於下半年出現強勁回補庫存力道，可望挹注廣華第二季營運有機會落底回升，下半年營運可望繳出優於上半年的成長表現。