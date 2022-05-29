台南市新營區中山路圓環的「極鮮火鍋」店，疫情期間特別賣「防疫便當」。（張毓翎攝）

店家說，防疫便當主打現點現做、百元以下的實惠價格，主菜菜色有油雞、烤雞等，每天會推不同的口味選擇。（張毓翎攝）

迎來6月畢業季，吃到飽、自助吧餐食型態的餐廳，向來是學生舉辦謝師宴或畢業聚餐的熱門首選，然而疫情高峰下，訂位的人寥寥無幾，就連假日中午時段，座位區常一片空蕩蕩，直說「完全被疫情KO」。有的業者改賣「防疫便當」救業績；也有店家盼，政府對餐飲業的振興措施能更實際，如減稅或再以振興消費券模式，來刺激買氣。

台南市新營區中山路圓環的「極鮮火鍋」店，疫情期間，店家每天在門外搭棚賣「防疫便當」，主打現點現做、百元以下的實惠價格，希望減緩疫情衝擊。業者說，以往假日許多親子家庭會來用餐，疫情延燒，兒童疫苗施打普及率不高，家長不敢帶孩子出來用餐，即便相關防疫措施，已竭盡所能做到滴水不漏，內用的人還是不多。

另有自助吧牛排店家說，每逢畢業季前，學生已開始籌備謝師宴等活動，大約3月便陸續接到學生訂位，但今年至目前卻一個也沒有；此外，本土個案破萬後，幾乎沒人來店內用餐，僅剩「熊貓」和外帶客人，自助吧因為連續好幾天倒掉太多食材，只好先暫停取消供應，並改推一客100元初頭的套餐，但內用人數仍未提升。

有餐廳抱怨，政府對餐飲行銷補助杯水車薪，各家營業規模有所不同，但補助上限最高均僅10萬元，對大型餐廳不公平，與其這樣還不如，繼續推振興消費券，店家再自行加碼相關優惠，消費者能一魚兩吃，更願意來消費用餐，對店家的生意才比較有助益。