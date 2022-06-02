55億的國旅振興補助，原本預定9月上路。確定提前到7月15日開始實施。自由行部分，每人每晚補助新台幣800元，如果住宿特殊等級旅館及打滿3劑疫苗者，再加碼補助500元。政策利多刺激觀光類股早盤大漲，夏都(2722)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)反彈逾6個百分點，華園(2702)、六福(2705)、晶華(2707)也反彈逾3個百分點。

為了振興觀光，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中觀光旅遊業占55億元，預計9月實施，不過許多業者都認為可能撐不到那時候，多次呼籲希望提早振興。為此，交通部和旅行業者、旅宿業者、遊覽車業者等座談，確定觀光振興將提早到7月15日實施，到12月15日截止，相關要點6月中旬會對外公布。

旅遊業者雄獅預估下半年有望開放國門，開放後1年內團體旅遊費用漲幅約3～5成，因此出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，主攻精緻旅遊商機。首季雄獅合併虧損1.72億元，EPS為-2.27元。

晶華首季本業獲利3.3億元、登近9季高點，惟受業外收益減少拖累，歸屬母公司稅後淨利降至2.51億元，每股盈餘（EPS）1.97元。董事會決議首季盈餘暫不分派。晶華首季合併營收14.2億元，季增5.09％、年減8.12％，為近1年高點。毛利率34.44％，為近7年同期高點，營業利益3.3億元，季增8.01％、年增9.51％，創近9季高點，營益率達23.27％，創近8年高點，本業獲利表現顯著回升。