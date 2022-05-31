光良近來與手遊合作推出主題曲〈天地吾鄉〉，挑戰一口氣飆唱中文、客語及文言文「三聲道」，堪稱入行27年來歌唱生涯最大挑戰。他首次挑戰唱客語歌，雖然他是馬來西亞的客家人，曾經演過客家劇，但第一次唱中文、客語及古文詩詞夾雜的歌詞，形容完全是挑戰陌生領域、超自虐。

他先前練唱時，一度踢到鐵板，笑喊：「根本是難上加難。」個性要求完美的他，盼能在歌曲呈現自然又標準的發音，花1個月閉關練習講話、閱讀，除了請專業老師一字一句教學，在錄音室反覆練唱逾百次，他私下像是小學生每天專心讀本，靠著土法煉鋼的精神克服三聲道的發音困難。

他定居台灣後鮮少講客家話，近期為了勤練客家話，每天打電話跟父親用客家話閒聊，也愈加勾起思鄉之情，他日前把新歌成品率先讓父母搶先聽，並請家人們給評語，父親很喜歡新歌，直誇：「文言文好難，但這首歌好聽，會紅。」

他因為疫情影響2年多未回老家，現在馬來西亞開放邊境，他表示，希望疫情愈加趨緩，期盼年底有機會回馬來西亞一趟，陪伴許久未見的父母、親友。