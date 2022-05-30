陳勢安新書《你值得擁有一切你想要的》揭露他內心世界。（大塊文化提供）

陳勢安新書《你值得擁有一切你想要的》揭露他內心世界。（大塊文化提供）

陳勢安出道10年跨界推出新書《你值得擁有一切你想要的》，揭露他最真實的內心世界，當年〈天后〉一曲紅遍全亞洲，空降各大KTV點播排行榜至今屹立不搖，其實當時的陳勢安不但必須自己邀歌、找錄音室、治裝，連MV 都得一手包辦剪輯兼導演，儘管為了追夢被眾多鳥事打趴，卻更見證他永不放棄的執著與踏實，對此他在書中提到：「世界末日之事，竟然演變成我人生中最大的禮物」。

但有了代表作更多挑戰隨之而來，越想面面俱到卻陷入憂鬱與自我懷疑低潮，對於酸民或流言，他如此看待：「我該重視的是理念相同的人，不再為無法改變的事情或是別人的錯誤來懲罰自己」、「知道自己是個什麼樣的人，最重要」。為了與壓力共處，愛上登山、潛水、鐵人三項等運動，正視脆弱同時也練就另一種堅強！本書推薦人藍隊精神領袖錢薇娟更在推薦序提到：「回想與勢安在全明星運動會相處的過程，我完全可以理解勢安對自己的要求和無懼挑戰的態度是從何而來！」

面對「感情」這個敏感主題，陳勢安也準備好跟大家聊聊他的愛情觀。坦言對愛情依舊懷有憧憬：「遇到對的人還是會追求、去製造機會，只是剛好還沒遇到心動的對象」、「對於喜歡的人，就會希望能夠曖昧久一點」，看似斯文內向，對於愛情其實相當積極且誠實，一如他對音樂的態度：「我自己的音樂是故事、是同理，很多歌詞都是在療癒大眾，吿訴大家可以承認自己只是脆弱會犯錯的人，這設定就是眞實的我」。

陳勢安為《你值得擁有一切你想要的》上市首週，將於6月4日在誠品生活南西 4F Event Space舉辦首場「新書見面會」，6月11、12日則分別在台中、高雄舉辦簽書會，活動都將全面遵守疫情相關規定，詳情請上大塊文化粉絲專頁及陳勢安AndrewTan粉絲專頁查詢。