為刺激買氣，新港魅力商圈發展協會推出把現金由100元變200元的優惠，首日推出就有不少民眾前往兌換。（新港魅力商圈提供／張亦惠嘉縣傳真）

新港商圈27間店家推出「2022小鎮漫遊FUN新玩」活動。（新港魅力商圈提供／張亦惠嘉縣傳真）

疫情衝擊觀光旅遊產業，新港奉天宮前原先有許多香客前來，小吃攤、商家林立，非常熱鬧，但因疫情影響，香客減少7成以上，伴手禮業者及攤商們大受衝擊。新港魅力商圈發展協會理事長黃靖惠表示，為刺激買氣，推出把現金由100元變200元的優惠，首日推出就有不少民眾響應，未來有機會再加碼。

為協助商圈、店家度過疫情衝擊，經濟部中小企業處與嘉義縣政府輔導嘉義縣新港魅力商圈協會推出好康優惠行銷活動，6月1日至6月24日集結新港商圈27間店家推出「2022小鎮漫遊FUN新玩」活動，「花100元變200元」，一個line帳號可以兌換一份，兌換點有德旺虎文創生活館、金讚號、正美香、金長利，限量300份，首日推出就有許多民眾前往兌換。

新港魅力商圈為奉天宮宗教所在地，每年因應媽祖信仰宗教盛事活動吸引來自各方香客前來朝聖，周邊美食店家林立、特色伴手禮老店，因新冠肺炎疫情大家的生意都不如前，德望商旅業務經理許齎贍說，以往假日都客滿，現在大概只剩2成。

黃靖惠表示，原本從農曆年後到媽祖誕辰香客絡繹不絕的商圈，因為疫情衝擊，商圈遊客人潮減少相當多，透過經濟部的振興商圈補助資源挹注，辦理活動，期望能夠實質把人潮與錢潮留在商圈，透過消費誘因的設計，吸引更多人潮前進商圈消費，搭上端午連假將至，奉天宮及周邊商圈特色店家、小吃都是新港魅力商圈的重要旅遊元素，店家也安排活動限定優惠，迎接遊客的到來。