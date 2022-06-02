新埤鄉前建功村長鍾展雄發現「大風草」的產業潛能，在加工製成沐浴包後受民宿業者青睞，目前正研發精油、純露，盼打進觀光市場。（謝佳潾攝）

新埤鄉前建功村長鍾展雄發現「大風草」的產業潛能，在加工製成沐浴包後受民宿業者青睞，目前正研發精油、純露，盼打進觀光市場。（謝佳潾攝）

「大風草」是六堆客庄流傳至今的坐月子聖品，客家人相信以草沐浴對產婦益處多，新埤鄉前建功村長鍾展雄則發現其產業潛能，在加工製成沐浴包後受民宿業者青睞，目前正研發精油、純露，朝精緻化商品發展，盼打進觀光市場。

鍾展雄指出，大風草又稱艾納香，是藥草也是客家民俗植物，早期在六堆客庄很常見，四處都有野生的大風草，其有促進血液循環的功能，所以被客家人視為坐月子聖品，大家會去採回家熬煮成汁讓產婦沐浴，除讓傷口盡速復原外也能舒緩疲勞。

不過，隨著社會變遷，除草劑被大量使用，近2、30年來已經找不到野生的大風草，但不影響客家人使用其坐月子的傳統，不是自己種就是用買的，鍾展雄說，1998年左右，他與村人一起在親水公園規畫一塊地種大風草，當時除大家分著用外，也有外地人慕名而來買。

鍾展雄見其商機，不久後利用閒置農地、以自然農法種大風草販售，但不少消費者向他反映，熬煮藥草有點麻煩，而且鍋子會有沉澱物，清理不便。為此，鍾展雄將傳統藥草作初級簡易加工，把大風草的莖、葉切碎後，經日曬製成乾燥沐浴包，藉此減輕消費者的困擾。

沐浴包一推出後，不僅深受婆媽喜愛，還意外拓展客群。鍾展雄說，原以為大風草的客群很固定，就是坐月子的需求，沒想到會有民宿業者下訂單，他們認為泡大風草浴有舒緩生活壓力的感覺，很適合提供旅客使用。

他笑說，大風草對客家人來說，有種刻板印象，認定產婦才會用，但以多年販售經驗來看，大風草的使用已無性別之分，只是沐浴包一樣需要熬煮，所以目前正研發精油、純露，盼以便利又精緻的方式擴展市場，朝觀光產業發展。