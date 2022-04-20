一聲哇哇哭響，是為人父母聽到最動人的生命禮讚。迎接新生喜悅，高市府今(2022)年起為新生兒家庭準備了溫馨禮包，加強版生育政策也陸續上路，包括育兒津貼調增、坐月子到宅服務補助時數再升級、增設公托及調整公共托育服務收費等。努力做爸媽的神隊友，讓高雄的孩子，從呱呱墜地的那一刻起，成為最幸福的寶貝。

陳先生帶著戶籍資料，懷著忐忑心情來到戶政事務所，幫前幾天剛出生的女兒辦理新生兒出生登記。承辦人員協助辦理手續後，拿出盒裝的新生兒禮包，為陳家小寶貝獻上滿滿祝福。

新生兒禮包內有育兒資訊、三角口水巾、圍兜、手帕等小物。設計有可愛動物及高雄特有蔬果物產，香蕉、鳳梨、番茄等圖案。(圖片提供/高雄市政府社會局)

打開造型精美的禮物盒，內含高雄市的育兒資訊小卡，只要手機掃描QR Code，就能連結至「雄愛生囝仔Fun心育兒資源網」輕鬆掌握最實用的育兒攻略。另外也附上三角口水巾、圍兜、手帕等實用小禮，都是嬰幼兒的日常必需品，上面印有高雄特有蔬果物產意象，活潑可愛，且嚴選臺灣製造，品質有保障。

打造友善育兒環境，高雄市從懷孕婦女到幼兒照顧，推出多元福利政策，助新手爸媽一臂之力。像是去年開辦的「好孕行得通」補助弱勢孕婦產檢交通費用，今年3月再度宣布擴大補助對象；另外，全臺首創、與生育津貼二擇一的「坐月子到宅服務」，也頗受好評。服務包含媒合專業月嫂到府協助新生兒爸媽，在最熟悉的環境裡一對一照顧孩子。在家坐月子的陳太太說，兵荒馬亂的產後時期，有了月嫂的幫忙真的輕鬆許多。這項體貼措施，今年3月後更調高補助為120小時，第2胎、第3胎以上也有160小時、240小時的公費補助，讓產婦能夠在家專心調養身體，新手爸媽也可以趁機向月嫂討教照顧嬰兒的訣竅。

高雄市運用閒置公共空間，設立公共托嬰中心及育兒資源中心，貼心為家長設立專屬0~2歲嬰幼兒的托育空間及0~6歲幼兒遊戲空間。(圖片提供/高雄市政府社會局)

高雄市「坐月子到宅服務」，坐月子服務員可以到府提供客製化服務，除照顧產婦與新生兒外，也協助簡單家務與製作月子餐。(圖片提供/高雄市政府社會局)

而育兒津貼今年也傳來好消息，2022年8月起高雄市配合中央調增補助，第 1 名子女每月發放5000元、第2名子女每月發放6000元、第3名以上每月發放7000元，加碼補助要讓市民生育能更沒有負擔。

許多家長需同時兼顧育兒及工作，但保母或私立托嬰中心的負擔沉重讓爸媽們十分傷腦筋。為減輕家長托育負擔，高市府陸續籌劃設立公共托嬰中心及育兒資源中心。目前高雄有29家公托，出生滿 2 個月且未滿2歲嬰幼兒，可以申請公共托嬰中心或社區公共托育家園；孩子們長大後，則可選擇公立幼兒園與非營利幼兒園，平價且社區化的幼兒照顧，讓小寶貝平安成長。

美濃社區公共托育家園依據嬰幼兒月齡規劃適當的個別教保活動，並在教程與活動中融入在地客家、原民、新住民文化，增加跨族群學習機會。(圖片提供/高雄市政府社會局)

除了在托育方面的努力，親子教養亦是撫育寶貝的重要環節，因此高雄市設立多處育兒資源中心，目前共有22間，中心內寬敞安全的空間，多樣化的教具和設備，讓父母可以和孩子放心玩，從遊樂中學習成長。其中在美濃、那瑪夏等中心，場域和課程設計結合客庄、原鄉色彩，透過簡單有趣的小玩具，從小陶冶孩子們多元的文化觀。除定點服務，在育兒資源較缺乏的區域，還有彩繪造型活潑搶眼的育兒資源車「青瘋俠1號」及「草莓妹1號」帶著遊具和書籍社區巡迴，藉由有趣的活動體驗增加親子、祖孫間的互動機會。在那瑪夏育兒資源中心，胡媽媽帶著一對可愛的雙胞胎度過周末午後，親子一同閱讀繪本，從特製遊教具中認識原住民文化。「育兒資源中心內有很多書籍和教遊具，特別是原民童玩區，陪孩子玩耍讓我也好像回到童年時光。」胡媽媽說。

育兒資源車以巡迴服務的模式將資源帶進社區，「青瘋俠1號」滿載玩具、繪本、圖書等物品來到社區，並藉由有趣的活動體驗增加親子互動。(圖片提供/高雄市政府社會局)

安心生、國家養、市府幫，高雄市將持續建構各項服務據點、營造友善育兒家庭照顧環境，成為每位爸媽的神隊友，讓每個來到高雄的寶貝們都「最好命」。

本文作者:李定遠