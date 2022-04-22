胎兒不在準爸爸的肚子裡，不妨藉由胎教讓準爸爸提前參與，即早做好當爸爸的適應與準備。有時候合併不同種類的胎教方式，將胎教落實於日常生活之中，才是最自然的胎教方式。

（1） 音樂胎教

胎兒大約5、6個月大時，可以開始逐漸聽到外界的聲音與音頻。由於胎兒的聽覺發展得比較早，適當的聽覺刺激是不錯的胎教方式。播放輕柔的音樂，甚至爸比媽咪自己唱歌給胎兒聽，皆對胎兒的感官有正向的影響。雖然胎教音樂比較多為古典樂，不過音樂的種類很廣泛，如果媽咪不喜歡聽古典樂的話，也不用強迫自己一定要聽，以免聽了心情不佳適得其反，還是要以自己喜歡的音樂類型為主。

但是要特別注意，即使播放自己喜歡的音樂，也不宜放得太大聲，對於胎兒的刺激過多也不好，胎教不是刺激愈多愈好。選擇音樂時，建議以「節奏反覆」與「柔和」為主要選擇標準，反覆的聲音能夠提供胎兒正向刺激。如果媽咪本身不排斥，也不妨每天定時播放柔和、反覆節奏的音樂給胎兒聆聽。至於是否要持續聽同一首樂曲或變換曲目則皆可。

（2） 情緒胎教

媽咪心情好、情緒穩定、想法正向，大腦會分泌好的荷爾蒙（腦內啡）；相反地，倘若情緒煩躁不安、壓力大、易怒、想法負面，腎上腺素上升，又由於胎兒藉由胎盤與母體連結在一起，媽咪這些負面的情緒會導致胎兒的心跳變快、情緒緊繃，甚至連胎兒都會跟著感到緊張。因此孕婦要盡量避免焦躁、生氣等負面情緒，尤其假如長期都處於這種情緒之中，對胎兒更會帶來負面影響。生氣也會使血管收縮，可能會引起頭痛。

（3） 環境胎教

環境胎教所包含的範圍相當廣泛，媽咪本身的生活環境、子宮內的環境都算是環境胎教。在孕期的保健上，睡眠充足、飲食均衡營養、適度運動、心情愉悅、保持良好的生活習慣，其實都算是廣義的胎教方式。唯有這些條件做的好，胎兒所身處的環境往往才會比較好。此外，如果準爸爸有抽菸的習慣，應盡量為了家人的健康而戒菸，二手菸對於孕婦與胎兒來說傷害相當大。

孕期柔和的運動，例如散步，其實也可以算在環境胎教的一環，建議媽咪不妨將不同的胎教方式合併一起做，比方散步時，順便戴耳機聆聽輕柔的音樂。有時候合併不同種類的胎教方式，將胎教落實於日常生活之中，才是最自然的胎教方式。

（4） 撫摸胎教+語言胎教

撫摸胎教顧名思義，即為輕撫肚子，有助於刺激觸覺發展。可以和語言胎教一起合併執行，簡單來說，就是輕摸肚子時，可以順便和寶寶說說話。至於談話的內容則不限制，比方可以說：「寶寶，我們現在到公園了喔！」或是「媽咪要去上班了，今天也一起加油吧！」諸如此類的簡單話語，隨時想到皆可說，亦可告訴胎兒今天或現在發生的事情。

大約至少要懷孕4、5個月以後，孕婦才可能摸得到子宮（因為這個時候子宮隆起得較為明顯）。撫摸胎教的做法為可採劃圈的方式，輕輕地撫摸肚子，方向沒有限制。準爸爸也可以加入一起輕摸媽咪的肚子，媽咪比較能夠感受到被關心與受到支持；懷孕7、8個月以後，胎兒的重量大約為1,200公克左右，有些媽咪甚至可以觸摸到胎兒身體的一些部位，例如頭部、肩膀、背部等，媽咪可以適度輕拍胎兒局部凸出的部位，就像在做比較輕微、緩和的嬰兒按摩一樣，不過要注意：「不是去按摩整個肚子，而是只有局部」。

此外，假如正在安胎中，或是有任何早產徵兆、身體不適的情形，都不能這樣做，以免反而導致子宮收縮。

（5） 閱讀胎教

閱讀胎教其實也屬於聽覺刺激的範圍，因為胎兒看不見，書籍的閱讀有賴於爸媽唸給他聽。醫師提醒，其實閱讀胎教很適合準爸爸一起加入。胎兒不在準爸爸的肚子裡，不妨藉由閱讀胎教讓準爸爸提前參與，即早做好當爸爸的適應與準備。爸媽和胎兒多說話，可能有助於增加胎內記憶與感受。如果原本就有睡前閱讀的習慣，建議可以唸一小段文章給胎兒聽，長度不用太長，只要輕聲唸出來即可。基本上內容不限制，不過如果可以選擇內容簡單、有押韻的歌謠或小品文章則更加理想。

（6）藝術胎教

媽咪去欣賞一些藝術展覽等活動，不僅算是一種休閒活動，看美麗的事物心情也會比較好。觀賞展覽時，不妨將媽咪的所見所聞，也多跟胎兒分享。

（7）光照胎教

胎兒大約在16週時，開始對光線有感覺；懷孕6、7個月時，胎兒的大腦可以處理一些簡單的視覺訊息，雖然這個時候的胎兒還是看不見。懷孕滿16週以後，媽咪可以適度給予肚子一些光照刺激，例如：只要身體狀況允許，建議藉由白天外出走走來獲得適度日曬，亦有助於讓胎兒逐漸感受到日夜的不同。

外出場所的選擇建議以能夠接觸大自然的環境為佳，別常待在人潮很多的密閉空間裡，也盡量避開正午陽光最強的時段。

本文作者：嬰兒與母親編輯部

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年4月號)