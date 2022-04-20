今年「第41屆世界不動產聯盟領袖高峰會」，將在12月6日到9日，在高雄漢來飯店舉行，高雄市為主辦城市，高雄副市長林欽榮20日代表高市府，與世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉簽署備忘錄，希望讓全球不動產業菁英齊聚高雄，為台灣不動產業注入活水。

高雄工務局20日表示，2022年世界不動產聯盟領袖高峰會，是由世界不動產聯盟主辦，該聯盟於1971年成為聯合國經社理事會列名諮詢機構，並於1996年晉升為該理事會特別諮詢機構，聯盟現有超過2萬多名會員、全球有49個分會、成員遍布70個國家，是100多個不動產專業團體的國際性組織，組織成員包括建築師、學術界、不動產仲介、開發商、投資商、政府、律師等。

工務局說，聯盟每年舉辦的重要國際活動，都會邀請世界各地不動產界專家發表論文，促使建築業更了解世界不動產的趨勢與脈動，不僅增加臺灣在國際的能見度，也強化城市吸引外資的投資機會，提昇建築文化水準及都市空間規劃的完整性。

高雄工務局指出，今年的世界不動產聯盟領袖高峰會，是在去年6月敲定由高雄市為主辦城市，高峰會主題為「Green Recovery綠色復甦」，將會齊聚全球不動產專業人士到高雄，配合聯合國2030永續發展目標，進行為期四天三夜的活動。

屆時，除了世界不動產聯盟年會活動外，也將結合綠建築、在地建築文化及居住健康要項，推廣高雄市「高雄厝」及「太陽光電計畫」等建築政策成效，並安排來賓參訪高雄市歷年獲得「全球卓越建設獎」公共建設，希望在這個重視「全球觀點、在地行動」的契機之下，帶動高雄建築產業的起飛，提高人民居住環境水準與城市競爭力。