本土Omicron疫情持續延燒，幼童重症與司王案例也持續增加。國民黨智庫今天引述國外統計呼籲，政府應加速施打兒童疫苗，提升醫療量能，並備妥Omicron的高效價抗體血漿，才能降低此波疫情衝擊。

智庫召集人陳宜民表示，南非研究顯示，0至4歲與 5至17歲兒童青少年族群因Omicron住院率提高48.9％及 25.4％；美國研究也指出，美國 0至4 歲嬰幼兒染疫住院率，omicron約 Delta峰值5倍，染疫兒童ICU 入住率高出 3.5 倍。

陳宜民說，丹麥研究顯示，未接種疫苗的 0至17 歲孩童與青少年感染新冠肺炎，併發兒童多重系統發炎症候群 (MIS-C) 發生率為3400分之1；若接種過疫苗發生率則將為9900分之1，顯見孩童及青少年施打疫苗有助增加抵抗力。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，目前國內有12位幼童染疫死亡，其中7人併發腦炎，這是其他國家沒有的，把這7個排除掉，兒童染疫死亡率就跟其他國家差不多，而現在只有疫苗才能有效防止Omicron感染與兒童腦炎發生。

台灣大學公衛學院兼任教授金傳春指出，蔡英文總統之前喊「重症輕零」，但是現實面來說根本不可能，蔡想要喊出漂亮口號前應先諮詢專家學者，才不會鬧笑話。