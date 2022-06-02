國民黨立法院黨團今（2日）開記者會踢爆，「福吉美」唾液快篩劑原廠說明書上就寫說驗不出Omicron，衛福部在Omicron高峰期緊急核准這樣的唾液快篩，是要草菅人命？對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則質疑國民黨，似乎都會有特定立場攻擊台灣特定的開發商、代理商，不知道為什麼？很懷疑是否幫特定廠商做商業競爭，這點是很可惜的。

鄭運鵬今（2日）在立法院受訪表示，關於特定廠商的唾液快篩，國民黨今舉行記者會質疑，民進黨團有特地去拿了該廠商2月8日當時印的「仿單」（說明書），唾液快篩相對於鼻咽快篩方便，這也是在野黨委員希望衛福部可以進一步開放EUA。

他說，2月8日的仿單上的確沒有Omicron病毒，但食藥署在確認是否符合EUA標準時，有要求提供對Omicron病毒的有效性，也是高達99％以上，這點會請食藥署公開說明，唾液快篩的方式本來就與鼻咽快篩不同，該產品在澳洲、台灣都有通過EUA。

鄭運鵬說，自己覺得好奇，國民黨拿的資料好像是在幫另一家代理唾液快篩的廠商攻擊「福吉美」，請國民黨說明，從去年至今，國民黨講了那麼多、抨擊指揮中心政策，沒有幫台灣爭取一劑疫苗、一劑快篩劑，似乎都會有特定立場，攻擊台灣特定的開發商、代理商，不知道為什麼？

他說，很懷疑是否幫特定廠商做商業競爭，這點是很可惜的，盼國民黨質疑時要有所本，有效性多少在問EUA時都可以問得到，有質疑的部分對廠商也不公平，若無效在台灣測半天也都沒有用，衛福部也不會通過，會請衛福部公開說明。