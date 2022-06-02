國民黨主席朱立倫今（2日）啟程訪美，朱昨在中常會表示，此次重返美國是要告訴美國政、學、僑界與朝野政黨，「我們回來了，we are here！」對此，民進黨立法院幹事長鄭運鵬表示，這代表國民黨對美國的立場與方向，讓美國跟國際有所疑慮，不然不會有「我們回來了」這件事。

鄭運鵬今（2日）在立法院受訪表示，祝福朱主席訪美行程一切順利，也希望美國用符合外交禮儀的最高層級來接待。朱主席喊出「我們回來了，we are here！」這代表國民黨對美國的立場與方向，讓美國跟國際有所疑慮，不然不會有「我們回來了」這件事。

他說，國民黨並不是因疫情中斷所以沒有過去，而是國民黨在政治上長期讓國際友人覺得，國民黨跟美國關係不是很好，這是國民黨自己的問題，希望國民黨不需要把他們跟美國的關係講成是民進黨對他們的汙衊。

此外，美國對台灣的關心、觀察是長期的，國民黨也長期執政過，並不會因為民進黨或國人怎麼看國民黨，認為他們親中，美國就認為他們反美，國民黨長期在中國、美國利益有衝突時，長期站在中國這邊，美國政壇對於朱主席訪美應該也會很好奇，國民黨選擇上到底是怎樣？

他提及，去年的反萊克多巴胺公投，這也是前總統馬英九交接給蔡英文總統時，台美關係很重要的環節，影響台美政治關係及雙邊貿易往來，馬前總統走了一步，走道到開放美國牛肉這一步，民進黨走到美國豬肉這一步，遇到國民黨的抵抗、甚至集體動員公投，相信美國都看在眼裡，遑論國民黨相對親中的兩岸政治立場選擇。

鄭運鵬表示，國民黨這一次去都祝福，也希望朱主席和國民黨代表團不要有心結，好像國民黨對中美的關係都是民進黨貼的標籤，是他們所表現出來相對親中所以會反美，甚至所有的「疑美論」都是國民黨意見領袖講出來的。

他說，國民黨執政時，民進黨並沒有人懷疑台灣跟美國的關係，自己種的因，看看可不可收這個果，也盼美國用最高的層級外交禮儀來接待朱主席，給予祝福，也希望他們可以協助台灣政府和梅國政府有善意的往來。

至於此時訪美合適嗎？鄭運鵬表示，疫情期間正式到美國訪問，應該是很早之前就規畫，國民黨要對美國宣示回來了，總不可能門鈴都不按一下，朱主席領導風格在黨內當然是有點問題，桃園市跟苗栗縣的提名，都是不敲門直接到家裡決定今天晚餐要吃什麼，但不太可能貿然訪問美國，對主人也不好，這應該是事先規畫的，可能因急於出訪，黨內事務就獨斷、冒失了一點，這是朱主席的風格，也期盼朱的出訪對台美關係有利，有所收穫。