夏季電價今天實施，國民黨立法院黨團批在百姓最辛苦的時候來搶錢，呼籲政府應該「凍漲」夏季電價。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，夏季電價實施並非漲價，而是在用電高峰期調整為夏月電價，行之有年，國民黨沒有常識也要看電視。

鄭運鵬指出，去年夏季電價凍漲，原因在於實施三級警戒，許多民眾在家遠距離上課、上班，因此去年夏季電價凍漲；今年情況不一樣，各項管制措施逐漸鬆綁，且政府持續紓困各行各業。

鄭運鵬舉例，政府已經宣布桶裝瓦斯凍漲到9月底，吸收經費約31億元，凍漲已逾21個月，同時還有小麥、牛肉和奶油等關稅減半，觀光業利息補貼、個人信用卡貸款債務、信貸展延等措施。

鄭運鵬強調，從1989年起就實施夏季電價跟其他電價差別收費，所以不能說夏季電價「漲價」，冬季就叫「降價」，這個觀念不對，而且過去長年以來也沒有人說夏季電價是「搶錢」，可見國民黨搞不清楚狀況。