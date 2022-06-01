國民黨高雄市長人選至今未定，離開高雄市近兩年的前副市長李四川，被視為國民黨高雄巿長熱門人選，但他先前已表態無意願參選。媒體人、前高雄市新聞局局長王淺秋今（１日）在其主持的廣播節目中表示，高雄也傳出來說不定今天會提名國民黨智庫執行長柯志恩，自己也詢問柯本人，對方說，「千萬不要是，自己目前也沒這樣子規劃，但有可能在不得已情況下，必須要出戰」。

王淺秋詢問節目《千秋萬事》來賓、將代表國民黨參選左楠區市議員白喬茵，「難道高雄真的要這麼不得已？你對母雞怎麼看？」白回應，現在高雄市黨部提三個有在地經驗的人選，但在短時間有沒有具備全國知名度又是另一個問題。她說，現在走訪地方、拜訪里長、地方人士，大家共同想法都是不能是「突襲」大家的人選，不能突然降臨地方，其實我們希望人選跟在地有淵源之外，也有一些公務背景或行政歷練。

王淺秋直言「您在講高雄市前副市長李四川」？白喬茵說，「對阿，就是他，沒有懸念，沒有疑問，大家共同期盼的人選、大母雞是李四川」。王則接著說，但一開始黨中央沒有積極勸進結果，現在看起來機會不大。

白喬茵透露，「我是聽說黨中央持續溝通當中，川伯好像還在進行考慮，不知道雙方怎麼談，黨中央希望川伯可以出征，若川伯不願意，柯志恩也是個不錯人選，具有文教背景，如果一個女戰神姿態跟現任市長陳其邁對打，也是蠻有看頭，是一張好牌，不過高雄還是不希望放過川伯，雖然川伯已經在臉書上說謝謝高雄人放過他，但高雄真的沒有想要放過他的意思」。