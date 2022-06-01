對於年底的九合一大選，各政黨陸續佈局，而國民黨選戰策略會報上月30日建議可徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，後卻遭徐公開拒絕，藍營苗栗似又陷入亂局。對此，國民黨立委洪孟楷今日表示，過去一直有提醒黨中央，桃園市長提名過程有討論、溝通、思考不周的地方，絕對不要「重蹈覆轍」，千萬不要再發生令人意外的事情。

國民黨立委洪孟楷。(中時資料照)

根據港媒《中評社》報導指出，國民黨選策會周一建議徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐卻在昨日公開婉拒，甚至還強調自己並沒有參選的意願；國民黨黨團總召曾銘宗對此表示尊重，昨也 預言中常會完成苗栗縣長提名的可能性不大，並指相對於民進黨，國民黨現有一套提名的機制和程序、在苗縣也有很大的優勢，相信最後一定可以提出最強的候選人去爭取勝利。

而洪孟楷則呼籲國民黨中央，現在一定要好好溝通，讓人才適才適所發揮最好的戰力，找出適合的人選放在對的位置；他更提醒，桃園市長提名過程有討論不周、溝通不週、思考不周的地方，絕對不要再重蹈覆轍，若是徐志榮沒辦法承擔的話，國民黨也要尊重當事人的意願，不應該再有任何會讓大家覺得意外的事情發生了。