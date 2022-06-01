國民黨選策會周一建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，徐昨日（5月31日）公開婉拒，但黨祕書長黃健庭回應，今天中常會徵召徐仍是目標；徐再回應，「我已經講這麼明白了，黨會尊重我的意見吧！」對此，港媒指出，徐主要是卡在「道義」與「地方派系整合」兩大因素，而此事也戳破了「地方派系實力比國民黨還強」這個不能說的祕密。

香港媒體《中評社》今日評論表示，苗栗是國民黨超優勢選區，2018年國民黨籍的徐耀昌以57.74%得票率當選，3名對手皆為無黨籍，民進黨並未提名，僅暗挺無黨籍的徐定禎，可見國民黨在苗栗的勢力之穩固；在「幾乎提名就等於當選」的情勢下，徐志榮的舉動令外界不解。

評論指出，國民黨人士透露，讓徐志榮卻步的背後關鍵，是卡在「道義」和「地方派系整合」兩大因素上。畢竟一年前議長鍾東錦就已表態要參選，但其因爭議過多而不被黨中央青睞，出身水利會系統的謝福弘資源與資歷不足且民調落後，傳出想回鍋參選的前縣長劉政鴻年紀過大，種種因素可見，地方派系實力比國民黨還強的事實。

評論分析，苗栗地方派系概分為黃派、新黃派與劉派，徐志榮即為「黃派」，新黃派有徐耀昌，劉派則有劉政鴻、立委陳超明；對國民黨地方勢力而言，派系問題還是要派系解決。而在徐志榮公開堅持拒絕黨中央徵召後，不僅引發「桃園之亂2.0」聯想，也再度重擊黨主席朱立倫的領導力。

根據《中國時報》今日報導，徐志榮昨天對黨中央擬徵召參選苗栗縣長案強烈反彈後，在熟悉苗栗選情黨內人士強烈建議「事緩則圓」下，經黨中央與徐陣營再溝通，最後確定以不讓朱立倫訪美行遭模糊焦點為由，決定暫緩徵召。