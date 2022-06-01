前台北市議員羅智強近期正在「祈福走桃園」，聆聽基層聲音，他昨(5月31日)在臉書透露，為什麼要在擁有百萬粉絲的臉書之後，再創建另一個百萬粉絲的自媒體平台，就是因為「在這執政一言堂的時代，要發揮制衡力量，就必須建構強大的自媒體！」

羅智強指出，為什麼宣布要打造100萬TikTok，就是要在百萬臉書之後，再創建另一個百萬粉絲的自媒體平台，發揮更大的制衡力量，而就在這個計劃宣布了一個月後，目前的粉絲數破20,000，離百萬粉絲還有非常大的距離。

不過，羅智強表示，百萬臉書粉絲也是好多年累積經營，才能夠把大家聚合起來，所以雖然目前目標達成率2%，「我還是很有信心的！」該篇文章曝光不到一天的時間已有1.2萬人按讚、超過250則留言，有人說「有心無難事!毅力成就一切」、「加油」、「有志者事竟成」、「加油，為台灣加油，替百姓發聲，為自己加油」。