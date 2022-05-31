年底台北市長選舉，國民黨25日正式提名立委蔣萬安參選，民進黨可能派誰迎戰蔣萬安，引發外界關注。前立委郭正亮31日表示，民進黨目前盤算，等這波疫情大爆發約莫到6月底差不多趨緩、結束，陳時中7月就要宣布參選，因為，黨內有人評估，若屆時推他參選，只要得票數能衝到40%，那他(陳)就贏了。

郭正亮31日在「宅神」朱學恒臉書直播，談及民進黨台北市長選舉布局，郭正亮表示，民進黨目前盤算，等這波疫情大爆發約莫到6月底差不多結束，陳時中7月就要宣布參選，至於為何選在7月，郭正亮指出，因為民進黨這次全代會，就辦在7月7日舉行。

郭正亮續指，民進黨內有些人認為，陳時中民調現在還能維持在36%左右，若屆時推他參選，只要能衝到40%，那他(陳)就贏了，因為他們認為，台北市副市長黃珊珊夠強，因此，國民黨的蔣萬安和黃珊珊，沒有人能超過40%。郭正亮強調，黨內真的有人這樣算和主張。