蔡英文30日臉書貼文，說「指揮中心將協助地方政府，設置大型的兒童接種站」，接著CDC也宣布，台北巿在自由廣場加設兒童疫苗施打站。台北市長柯文哲的反應是「很白痴的政策」、「我都在學校打完了，他要幹什麼」。

中正紀念堂現在是PCR篩檢站，發燒的、要驗PCR的，都會往那裡去，因此政治評論員黃士修對這政策的解釋是「水痘派對」，也就是像焦糖說的「應該積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染疫」，民進黨黨刻意讓染疫數增多，也讓高雄巿的數字不要相對難看。

蔡英文用意有像黃士修說的那樣深沉嗎？我想未必。而蔡智商有像柯文哲說的那樣低落嗎？我想也不至於。

我想，是因為台北巿數字比高雄好看，防疫政策又每每領先中央，民進黨黨空戰打不過，最後不得不跟進照做，而年底選戰將近，台北巿6月3日就會完成學童在校施打BNT疫苗，不想功勞都被柯搶光，所以自己搞出一個場域來打兒童疫苗，想把排定之後施打的小孩，搶一些過來。

簡單說，就是另外開一條路，吸引目光，爭搶功勞。

當然，或許民進黨真像黃士修說的那樣邪惡，又或許是像柯說的那樣白痴，但無論是哪一個，都不是好事。因為民進黨要不就是蠢，要不就是邪惡，要不就是滿腦子選舉政治算計，沒有第四種可能。

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