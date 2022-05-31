李燕、陳冠霖重回《一家團圓》，與龍語申排戲時都戴著口罩。（三立提供）

三立8點台劇《一家團圓》男女主角李燕和陳冠霖終於歸隊，兩人因先後染疫等因素休息了40多天重返工作崗位，李燕笑說陳冠霖變陌生了，覺得他瘦好多，拍照時李燕還故意說：「來！不熟的老公過來！」陳冠霖因家人染疫，原本在家擔任家庭煮夫照顧他們，每日三餐放在妻兒房間門口，沒想到最後自己也確診，時隔1個半月今日終於歸隊，只是體力尚未恢復完全。

李燕昨日歸隊精神非常好，這段期間她能陪著狗兒子去露營很開心，表示自己充好電了，一進組看到大家疲累的模樣，和自己形成強烈反差。她說生理時鐘在休息時間都調整成早起早睡，最近都在忙保養品牌的新辦公室裝潢，預計7月1日開幕。愈來愈有女老闆架式的她，也展現出老闆口氣，笑稱自己壓力來了，要照顧員工生計，為他們的將來做打算，希望讓年輕人在她這能多學東西，盡快賺到第一桶金。

李燕這次回來也鬧了笑話，看見何依霈好奇問她：「妳的角色是什麼？我要怎麼稱呼妳？」因為休息期間加入了太多新演員，讓李燕有點反應不過來，跟不上節奏。

陳冠霖回憶家人染疫情況，每人後遺症不同，兒子首先確診，一直昏睡，幾天就好了。老婆因為只打兩劑疫苗，所以染疫後狀況很糟，一直咳嗽感覺生不如死，還痛苦到說想把頭切斷。目前他的後遺症是喘和頭暈，有次在家打掃完起身差點暈倒，幸好兒子馬上扶他起來，因他們家習慣每天把垃圾丟掉、房子消毒，看到爸爸不舒服，兒子會貼心幫忙每天打掃、倒垃圾，讓他覺得很窩心。