台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例數連3天呈現下降，但成大醫院副院長李經維預估未來2、3週仍處上升趨勢，且院內醫護染疫超過百人，對醫療量能也是挑戰。

李經維今天接受媒體聯訪表示，從國外經驗及國內的疫情發展趨勢來看，目前北部呈現持平，南部則有「補漲」趨勢，台南市每天新增確診人數約5000至7000人，比北部稍晚一些。

他說，目前台灣約180萬人口染疫，以科學角度來看，疫情大約到總人口數3到4成染疫時會緩下來，也就是約500、600萬人口，台灣顯然還有一段時間要走，若把一些可能的黑數都計算進來，北部可能要約2週或更久才會落底，南部疫情開始得比較晚，結束時間也會比北部晚一些。

李經維表示，未來的狀況發展很難說，但台南疫情可能在未來2、3週仍是上升趨勢，目前各醫院都在打硬仗，除了急診之外，中重症的醫療照顧負荷也是重點，成大醫院目前加護病房23床全滿，且翻轉率很快，醫護人員日夜不停在操，甚至已動員非內科、胸腔科、感染科的醫師投入。

他說，在過程中難免會造成醫護人員染疫，台南很多醫院確診醫護人數都超過3位數，成大也沒有例外，不幸中的大幸是健康狀況都還可以，不過，仍會影響第一線人力調度，現場戰力下降是另一種困境。

李經維指出，北北基約共有680萬人口，擁有12家醫學中心，平均每家照護56萬餘人，台南186萬人口只有2家醫學中心，醫療負擔相對較重，但該來的狀況遲早會來，大家還是要沉著應變。