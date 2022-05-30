針對藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，截圖內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，行政院長蘇貞昌28日回應，會對此一不實消息「咎責查辦」，引起外界批評打壓言論自由，後蘇雖改口非針對任何個人，但仍無法平息眾怒。資深媒體人羅友智更悲憤地發文表示，在台灣「好好說一句話，早就已經是奢侈」！

羅友志今（30日）在其臉書粉專發文表示，「在大家用很多孩子走了，提醒自己必須為說話權挺身而出時會發現，在台灣好好說一句話，早就已經是奢侈，除非加入綠的那一邊，思考方式徹底改變」。他更狠酸，很羨慕你們（綠營支持者、側翼）可以，身為記者性格的我，不可以。

羅友志還指出同一時間，有人在臉書社團「爆料公社二社」貼文，指出有媽媽抱著孩子求救，竟慘遭網友出征，而先前某牛肉麵店因為外送「台灣本島」的字眼，也「被崩潰綠營支持者出征破口大罵等，而且一條接一條，且還有更多不知名的個人臉書、社群被檢舉、警告、限流、攻擊、謾罵等」。

羅友志直言，蔡政府操控媒體粉飾太平的惡行「早就毫不遮掩」，更喊話要大家加油，「我要好好說話的權利」！